×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da sulama kanalları ve tüm su alanlarına girilmesi yasaklandı

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Sulama Kanalları#Boğulma
Diyarbakırda sulama kanalları ve tüm su alanlarına girilmesi yasaklandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2026 19:54

Diyarbakır Valiliği, yaz aylarında artış gösteren boğulma vakalarının önüne geçilmesi amacıyla il genelindeki sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler ile akarsu ve benzeri su alanlarına girilmesini yasakladı.

Haberin Devamı

Valilikten yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte özellikle çocukların yaşamını yitirdiği boğulma olaylarında artış yaşandığı belirtildi.

Vatandaşların can güvenliğinin korunması ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilave tedbirlerin alınmasının gerekli görüldüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda Diyarbakır genelinde bulunan sulama kanalları, barajlar, göl ve göletler, akarsular, sel kapanları, regülatörler, su iletim ve deşarj tesisleri, taşkın kontrol tesisleri ile benzeri tüm su alanlarında suya girilmesi, yüzülmesi ve serinleme amacıyla kullanılması yasaklanmıştır."

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin

Açıklamada, yasağa aykırı hareket eden kişiler hakkında, çocuklar bakımından ise velileri veya kanuni temsilcileri hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Haberin Devamı

Denetim ve kontrollerin kaymakamlıklar, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, belediyeler ve Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda yürütüleceği belirtilen açıklamada, ihlal tespit edilmesi halinde gerekli idari yaptırımların uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, alınan tedbirlerin temel amacının vatandaşların, özellikle çocukların can güvenliğinin korunması ve boğulma olaylarının önlenmesi olduğu vurgulanarak, vatandaşlardan yasaklara uymaları ve çocuklarını bu alanlardan uzak tutmaları istendi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Sulama Kanalları#Boğulma

BAKMADAN GEÇME!