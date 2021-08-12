MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı
GeriGündem Diyarbakır'da suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
AA
Haber Giriş: 12.08.2021 - 19:56 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı

Diyarbakır'da suça sürüklenen 4 çocuk yangın çıkardıkları gerekçesiyle tutuklandı.

Yenişehir ilçesi Silvan yolu Kent Ormanı kavşağında yangın çıkardıkları gerekçesiyle gözaltına alınan çocukların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen suça sürüklenen 4 çocuk tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden 10 Ağustos'ta yapılan açıklamada, yangını çıkaran çocuklardan 3'ünün olay yerinde, diğerinin ise takip sonucu yakalandığı, suça sürüklenen çocukların ikametgahlarındaki aramada ruhsatsız tabanca, şarjör ve 56 fişek ele geçirildiği bildirilmişti.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi