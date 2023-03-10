Diyarbakır'da sopalı ve silahlı 'miras' kavgası: 7 yaralı

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Olay, Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba olan iki grup arasında iddiaya göre miras nedeniyle çıkan tartışma, sopalı ve silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından yakındaki hastanelere götürüldü.

Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 2 tabanca ele geçirildi. Şüpheliler emniyete götürülürken, yaraların hastanelerdeki tedavisi sürüyor.