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Diyarbakır'da sokak ortasında husumet pususu: Otomobille takip edip tabancayla öldürdü

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#Diyarbakır Cinayet#Kadri Başkan#Saldırı
Diyarbakırda sokak ortasında husumet pususu: Otomobille takip edip tabancayla öldürdü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2026 12:39

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde sabah saatlerinde yolda yürüyen Kadri Başkan kendisini otomobille takip eden husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Aracından inerek tabancayla kurşun yağdıran saldırgan olay yerinden kaçarken vücuduna mermiler isabet eden Kadri Başkan olay yerinde hayatını kaybetti.

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Olay, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. Yolda yürüyen Kadri Başkan, aralarında henüz bilinmeyen nedenle husumet bulunan kişi tarafından otomobille takip edildi.

Diyarbakırda sokak ortasında husumet pususu: Otomobille takip edip tabancayla öldürdü

Bir süre sonra otomobilden inen şüpheli, Başkan’a tabancayla ateş etti. Kadri Başkan vücuduna isabet eden kurşunlarla yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Başkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Diyarbakırda sokak ortasında husumet pususu: Otomobille takip edip tabancayla öldürdü

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Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diyarbakırda sokak ortasında husumet pususu: Otomobille takip edip tabancayla öldürdü

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

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#Diyarbakır Cinayet#Kadri Başkan#Saldırı

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