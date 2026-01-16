×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da site bahçesinde pompalı tüfekle öldürmüştü! Dehşet anları kamerada

Güncelleme Tarihi:

#Cinayet#Diyarbakır#Kayapınar
Diyarbakırda site bahçesinde pompalı tüfekle öldürmüştü Dehşet anları kamerada
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2026 11:21

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde Tarık Alğam'ın, site bahçesinde 25 yaşındaki Sinan Körtepe'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Haberin Devamı

Olay, 2 Ocak'ta akşam saatlerinde, Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarı’ndaki sitenin bahçesinde meydana geldi. Tarık Alğam, eşini rahatsız ettiğini öne sürdüğü Sinan Körtepe’ye pompalı tüfekle ateş açtı. Silah sesleri üzerine çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Boynuna isabet eden saçmalarla yaralanan Sinan Körtepe, ambulansla kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diyarbakırda site bahçesinde pompalı tüfekle öldürmüştü Dehşet anları kamerada

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri, Tarık Alğam’ı olayda kullanıldığı değerlendirilen pompalı tüfekle yakalayıp gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Alğam, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Haberin Devamı

Bu arada olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Tarık Alğam’ın pompalı tüfekle ateş ettiği Sinan Körtepe’nin yere düştüğü anlar görüldü.

Gözden KaçmasınDikkat Meteoroloji bölge bölge uyardıDikkat! Meteoroloji bölge bölge uyardıHaberi görüntüle
Gözden Kaçmasınİran’da gerilim düşüyor mu Trump bu kez yumuşak konuştuİran’da gerilim düşüyor mu? Trump bu kez yumuşak konuştuHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Cinayet#Diyarbakır#Kayapınar

BAKMADAN GEÇME!