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Diyarbakır’da sinir krizi geçirdi! Otomobiliyle, evli sevgilisinin aracına çarptı

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#Diyarbakır#Sinir Krizi#Kaza
Diyarbakır’da sinir krizi geçirdi Otomobiliyle, evli sevgilisinin aracına çarptı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 12:19

Diyarbakır’da Ç.Ö. isimli kadın, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte görünce otomobiliyle takip ederek, içinde bulundukları araca çarptı. Sinir krizi geçiren Ç.Ö., ekiplerin iknasıyla araçtan indirilerek önce hastaneye, ardından da ifade için emniyete götürüldü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Prof. Dr. Selahattin Yazıcıoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Ç.Ö. isimli kadın, otomobiliyle ilerlerken, evli olan sevgilisini eşiyle birlikte başka bir otomobilde gördü. Ç.Ö., takip ettiği çiftin bulunduğu otomobile önden çarptı. Otomobilden inen sürücü ile eşi bir markete sığınırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır’da sinir krizi geçirdi Otomobiliyle, evli sevgilisinin aracına çarptı

Sinir krizi geçiren Ç.Ö., aracıyla bir kez daha sevgilisinin otomobiline çarptı. Ekiplerin ikna çabasıyla araçtan inen Ç.Ö., ambulansla hastaneye götürdü. Tedavisinin ardından Ç.Ö. ve sevgilisi ile eşi emniyete götürüldü.
Diyarbakır’da sinir krizi geçirdi Otomobiliyle, evli sevgilisinin aracına çarptı

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#Diyarbakır#Sinir Krizi#Kaza

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