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Diyarbakır’da şimşekler geceyi aydınlattı

#Diyarbakır#Şimşek#Hava Durumu

Diyarbakır’da gece etkili olan gök gürültülü sağanak kenti saatlerce etkisi altına aldı. Yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüz gibi aydınlattı. Gökyüzünde şimşeklerin adeta dans ettiği anlarda muhteşem görüntüler ortaya çıktı.

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Diyarbakır’da gece başlayan ve sabah saatlerine kadar devam eden gök gürütülü sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Zaman zaman yağan doluyla birlikte yollarda su birikintileri oluştu, trafikte aksamalar oldu. Araçların güçlükle ilerlediği anlarda, trakfik ekipleri olası kazaların önüne geçebilmek için yoğun çaba sarfetti. Meteoroloji verilerine göre, Diyarbakır ve çevresinde son 24 saatte metrekareye yaklaşık 30 kilogram yağış düştü. Yetkililer, yağışların birkaç gün daha devam edeceğini belirtti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, oluşan su birikintilerine müdahale etti. Köprü altlarında oluşan su birikintilerinin içinde kalan 3 araç ekiplerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağanağın saatlerce etkili olduğu Diyarbakır’da çakan şimşekler geceyi gündüz gibi aydınlattı.

ÇİFTÇİLER MUTLU

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Uzun zamandır yaşanan kuraklık sonrası yağan yağmur çiftçilerin de umudu oldu. Diyarbakır Ziraat Odası yetkilileri, “Uzun bir süredir beklediğimiz yağmur yağdı. Çünkü kuru olan arazilere tohum atılamıyordu. Bu yağmurlar adeta ilaç gibi geldi. Yetersiz ama en azından tohumun atılması için önemli. Beklentimiz yağmurların bundan sonrada devam etmesi” dedi.

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#Diyarbakır#Şimşek#Hava Durumu

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