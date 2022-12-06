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Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Silahlı Saldırı#Hasan Candan
Diyarbakır’da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2022 04:33

Diyarbakır’da kaldırımda yürüyen Hasan Candan (30) kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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Olay, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Peyas Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre mahallede kaldırımda yürüyen Hasan Candan, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Candan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen ambulansla çevredeki özel hastaneye kaldırıldı. Candan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Candan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 

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#Diyarbakır#Silahlı Saldırı#Hasan Candan

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