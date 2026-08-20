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Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı

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#Diyarbakır#Sur#Cinayet
Diyarbakır’da silahlı kavga: 2 ölü, 5 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 13:39

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde iki taraf arasında alacak verecek meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

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Olay dün gece saatlerinde Diyarbakır’ın Sur ilçesi eski Mardin yolu üzerine bulunan bir işletmede meydana geldi. İddiaya göre, İki taraf arasında alacak verecek meselesi nedeni ile başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya döndü. Silah seslerini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayda 3’ü ağır olmak üzere yaralanan 6 kişi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralananlardan biri, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, olayla ilgili başlatılan incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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#Diyarbakır#Sur#Cinayet

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