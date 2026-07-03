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Diyarbakır'da sıcaktan bunalanlar klimalı camilere sığındı

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#Diyarbakır#Cami#Klima
Diyarbakırda sıcaktan bunalanlar klimalı camilere sığındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2026 16:57

Sıcaklığın 40 dereceye ulaştığı Diyarbakır'da bunaltıcı havadan kaçan vatandaşlar, serinlemek ve dinlenmek amacıyla klimalı camileri tercih etti. Namaz sonrası cami içinde uyuyarak ya da gölgede sohbet ederek vakit geçirenler, sıcak havanın etkisinden korunmaya çalıştı.

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Diyarbakırda 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu
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Diyarbakırda 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu
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Diyarbakırda 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyudu
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Diyarbakırda 40 derece sıcaktan bunalanlar camilerde uyuduTüm Fotoğraflar
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Ülkede etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Termometrelerin öğle saatlerinde 40 dereceyi gösterdiği kentte cadde ve sokaklarda yoğunluk azalırken, sıcaktan bunalanlar serin ortam arayışına girdi. Kent merkezindeki klimalı camiler ise hem ibadet hem de serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu. Namazlarını eda edenlerden bazıları cami içerisinde Kur'an-ı Kerim okuyup ibadet etmeyi tercih ederken, bazıları da halılar üzerinde uyudu, uzanarak dinlendi. Cami avlularında gölge alanlara geçenler de sohbet ederek vakit geçirdi.

Diyarbakırda sıcaktan bunalanlar klimalı camilere sığındı

“SICAKLARDAN DOLAYI BİZDE CAMİYE GELİP SERİNLİYORUZ”

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Fırında çalıştığını belirten Sedat Katkan (38), sıcak havalarda mola saatlerini camide geçirdiklerini ifade ederek, “2005’ten beridir fırında çalışıyorum. Sabah 05.00’ten akşam 20.00’a kadar çalışıyoruz. Bizde sıcak veya soğuk fark etmiyor, yarım saat mola veriyoruz. Sıcaklardan dolayı camiye gelip serinliyoruz. Dışarısı daha sıcak olduğu için biz de camiye girdik. Cami serin ve güzeldir. Diyarbakır’ın yazı sıcak kışı ise soğuktur. Vatandaşlar kahveye gideceklerine camiye geliyorlar. Hem masrafsız hem serin hem de güzeldir” dedi.

Diyarbakırda sıcaktan bunalanlar klimalı camilere sığındı

“SICAKLARDAN DOLAYI ÇOĞU YAŞLIMIZ BURAYA GELİYOR”

Namaz kılmak için camiye gelen Beytullah Çelebi (18) ise “Namaz için camiye geldim. Sıcaklardan dolayı çoğu yaşlımız buraya geliyor ve uzanıyor. Bu duruma şaşırdım. Burası serin, tüm klimalar çalışıyor” diye konuştu.

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#Diyarbakır#Cami#Klima

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