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Gündem
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 03.03.2021 - 16:25 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

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Diyarbakır'da seyir halindeki otomobil, alev alev yandı

DİYARBAKIR'da, seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başlayan otomobil, kullanılamaz hale geldi. Alevler, itfaiye ekiplerince söndürülürken, bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Diyarbakır- Şanlıurfa kara yolundaki Karacadağ Bulvarı'nda, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. Sürücü, otomobili yolun kenarına çekip, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Otomobildeki yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Bu sırada polis ekipleri de yolu trafiğe kapattı. Söndürme çalışmalarının ardından yapılan incelemede otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Bu anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

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