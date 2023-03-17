Diyarbakır’da sele kapılan plakalar sahiplerini bekliyor

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Çarşamba günü meteorolojinin günler öncesinden yağış uyarısıyla birlikte Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mardin illeri gibi Diyarbakır'da sağanaktan etkilenerek birçok alt geçit ve noktada yollar ulaşıma kapandı. Felaket sonrası hasar tespit ve temizlik çalışmaları yapıldı.

Çalışmalarda birçok araca ait plakalar bulunarak Bağlar ilçesinde bulunan Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ve Kayapınar DİSKİ Ham Su Arıtma Tesisi ’de sergilendi. Onlarca araç sahipleri plakalarına kavuşurken, geri kalanı ise sahiplerini bekliyor.