Diyarbakır'da Sayısal Loto'dan 5 bilen emekli, 12,5 milyon TL kazandı

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Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi Nazım Hikmet Caddesi'nde bulunan Temapark yanındaki Sayısal Loto bayisinde ismi açıklanmayan emekli bir talihli, geçen hafta 3 kolonu 60 TL'ye oynayıp 5 bilerek 12 milyon 581 bin TL ikramiye kazandı. Kazanan kuponunu bayiye götüren talihli, bayiden aldığı onayın ardından kazandığı parayı İstanbul'da tahsil etti. Talihlinin kazandığı rakamların 02, 20, 55, 60, 72 olduğu belirlendi.

'BİR RAKAM FARKLI YAZDIĞI İÇİN 599 MİLYONLUK İKRAMİYEYİ KAYBETTİ'

Bayi çalışanı Ensar Yılmaz, talihlinin 3 yıldır sürekli oynadığını ve daha önce de ikramiyeler kazandığını ifade ederek, "Sürekli gelen müşterimizdir. 3 yıldır bizim bayimizde devamlı oynamaktadır. Aynı müşterimiz daha önce de birkaç defa yine ikramiyeler yakalamıştır. Çarşamba günü yapılmış olan çekilişte Türkiye'de Sayısal Loto'da 5 bilen kendisidir. 12 milyon 580 bin TL ikramiye kazanmıştır. Şubat ayı içinde 100 milyon kesin dağıtım garantisi adı altında bir kampanya yapıldı. Bu kampanyadan faydalandı. Aslında kendisi sürekli 10 numara oynar, emekli bir ağabeyimiz, ortalama 60 yaşlarındadır. Maddi durumu da iyi sayılabilecek kişidir. On numara, Şans Topu, bunlara ağırlıklı oynamaktadır. O gün geldiğinde 3 kolon sayısal oynadı ve 12 milyon 580 bin TL'yi 5 bilerek kazandı. Bir rakam farklı yazdığı için 599 milyonluk ikramiyeyi kaybetti" dedi.

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'DAHA ÖNCE DE YÜKSEK RAKAMLAR TUTTURDUK'

Bayilerinde daha önce de yüksek rakamlı kuponların oynandığını belirten Yılmaz, "Daha önce de Spor Toto'da, İddia'da, diğer şans oyunlarında da ciddi rakamlar verdik. Geçen yıl 1 milyon 100 bin TL civarında Spor Toto'da verdik. Birçok defa Sayısal Loto'da yine 5'i verdik ama bu kadar büyük ikramiye vermemiştik. Emekli vatandaşımız bir sonraki gün yanımıza gelerek, büyük ikramiye kazandığını söyledi. Kendisini yönlendirdik. İstanbul'daki bir banka şubesinden gidip, ikramiyesini tahsil etti. Telefon ile kendisini aradık, parasını da aldı" diye konuştu.