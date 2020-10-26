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DİYARBAKIR (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 10:30 | Son Güncelleme:

Diyarbakır’da şaşkına çeviren anlar! Tekne mahsur kaldı…

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Diyarbakır’da şaşkına çeviren anlar! Tekne mahsur kaldı…
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Diyarbakır’da TIR üstünde bulunan bir tekne, alt geçitte mahsur kaldı.

Olay, dün sabah saatlerinde Diyarbakır Şanlıurfa yolu üzerinde bulunan Seyrantepe alt geçidinde meydana geldi. TIR dorsesi üzerinde Antalya’ya gönderilen tekne, şoförün yüksekliği ayarlayamaması sonucu köprüye sıkıştı. Bölgede saatlerce mahsur kalan TIR ve tekne, uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Trafik ekiplerince yolun bir süre kapatılmasının ardından TIR, geri giderek alt geçitten çıkıp yoluna devam etti.

Bu sırada çoğu ilk defa tekne gören vatandaşlar durumu cep telefonları ile kaydetti.

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