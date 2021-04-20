MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da sahteleri ele geçirildi! Tam 3 ton 762 kilo
GeriGündem Diyarbakır'da sahteleri ele geçirildi! Tam 3 ton 762 kilo
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DİYARBAKIR,(DHA)
Haber Giriş: 20.04.2021 - 16:53 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da sahteleri ele geçirildi! Tam 3 ton 762 kilo

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da sahteleri ele geçirildi! Tam 3 ton 762 kilo

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde jandarma ekiplerince bir minibüste yapılan aramada, sahte oldukları belirlenen 3 ton 762 kilogram toz çamaşır, 83 litre bulaşık deterjanı ve 169 litre çamaşır suyu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmayla Ergani ilçesinde ikamet eden şüphelinin elinde bulundurduğu sahte deterjanları piyasaya süreceği bilgisi edinildi. Harekete geçen ekipler, Yakacık mahallesinde şüpheli A.K.'nin kullandığı minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, sahte oldukları belirlenen 3 ton 762 kilogram toz çamaşır deterjanı, 83 litre bulaşık deterjanı ve 169 litre çamaşır suyu ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, A.K.'yi gözaltına aldı.

Diyarbakırda sahteleri ele geçirildi Tam 3 ton 762 kilo

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi