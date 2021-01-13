Diyarbakır'da sahte iş ilanıyla dolandırıcılık çetesine operasyonda 6 tutuklama

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden işlenen suçların önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda -harekete geçen ekipler, Diyarbakır'da sahte iş ilanı veren bir suç örgütünü tespit etti. Polis, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 ay sürdürdükleri araştırmada, suç örgütünün sosyal medya üzerinden 'evde kına paketleme, kalem montajı' gibi sahte iş ilanları verdiklerini, örgüt içerisinde 'hacker' olarak tabir edilenler tarafından açılan binlerce sahte sosyal medya hesaplarıyla sahte iş ilanlarının altına güven verici yorumlar yaptıklarını, vatandaşlardan başvuru ücreti ve teminat bedeli adı altında talep ettikleri ücretleri örgüte ait hesaplara eft yaptıklarını belirledi.



6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI



Ekipler, suç örgütü mensuplarının yakalanmalarına yönelik Diyarbakır merkezli, Mersin ve Gaziantep'te belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramada 55 bin dolar, 12 bin TL, 570 bin lira değerinde 1300 gram altın olmak üzere, toplam değeri 1 milyon TL’ye yaklaşan maddi kaynağa el konuldu. Öte yandan 1 adet tabanca ve bu tabancaya ait seri atış imkanı sağlayan aparat, çok sayıda dijital materyal, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla, 2 şüpheli ise savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.