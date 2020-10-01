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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 01.10.2020 - 16:25 | Son Güncelleme:

Diyarbakır’da sahte diş hekimi yakalandı

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Diyarbakır’da sahte diş hekimi yakalandı
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DİYARBAKIR’da kendini diş hekimi olarak tanıtıp klinik açan R.A. (50), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.A.’nın kendini diş hekimi olarak tanıtıp klinik açtığı ihbarı üzerine harekete geçti. Klinik olarak kullanılan adrese giden ekipler, R.A. ve çalışanı P.E., isimli kadınla karşılaştı. Ekipler, içeride dişçilerin kullandığı çok sayıda malzeme olan kliniğin ruhsatının olmadığını tespit etti, İlçe Sağlık Müdürlüğüne haber verdi.

İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tutanak tutarken, klinikteki malzemelere ise el konuydu. Gözaltına alınan R.A. ve P.E. polis merkezine götürüldü.

Diyarbakır’da sahte diş hekimi yakalandı

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