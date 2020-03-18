Diyarbakır'da sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi

Kentte iki gündür etkisini sürdüren sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sabah saatlerinde yağış nedeniyle bazı yol ve alt geçitleri su bastı. Yağışın etkili olduğu merkez Yenişehir ilçesindeki Şehitlik Caddesi'nin bir bölümü, kanalizasyon borusu patlayınca trafiğe kapatıldı. Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) ekipleri, caddede suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde yağışın Perşembe günü de etkili olacağını açıkladı. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağış, rakımı bin 500 metre ve üzeri yerlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.