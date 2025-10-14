Diyarbakır'da Rojin Kabaiş için yapılan yürüyüşte, öğrenciye otomobil çarptı

Haberin Devamı

Olay, öğle saatlerinde, Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi yerleşkesinde meydana geldi. Van’da 27 Eylül’de kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra 15 Ekim’de Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş için düzenlenen yürüyüş sırasında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kalabalığın arasından geçmeye çalışırken yürüyüş yapan bir üniversiteliye çarptı.

Öğrenci, hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yürüyüşe ise kısa bir aranın ardından devam edildi.