Mehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/ DİYARBAKIR, (DHA)
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Diyarbakır'da PTT kuyruğunda 'sosyal mesafe' unutuldu
DİYARBAKIR'da PTT'ye işlem yaptırmak için gelenler kuyruk oluştururken, sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü. Kronik hastalığı olduğunu anlatan bir vatandaş, oluşan bu yoğunluktan dolayı endişeli olduğunu belirtti.
Diyarbakır'da sabah saatlerinde PTT Yenişehir şubesi önüne işlem yaptırmak için gelenler, sıraya girdi. Koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayanlar, PTT önünde kuyruk oluşturdu.
Kronik hastalığı olduğunu anlatan bir vatandaş, oluşan bu yoğunluktan dolayı endişeli olduğunu belirtti.
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