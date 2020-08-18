Diyarbakır'da PTT kuyruğunda 'sosyal mesafe' unutuldu

Diyarbakır'da sabah saatlerinde PTT Yenişehir şubesi önüne işlem yaptırmak için gelenler, sıraya girdi. Koronavirüs tedbirlerine rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe sayanlar, PTT önünde kuyruk oluşturdu.



Kronik hastalığı olduğunu anlatan bir vatandaş, oluşan bu yoğunluktan dolayı endişeli olduğunu belirtti.