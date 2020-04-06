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Mücahit YOLCU- Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 06.04.2020 - 15:24,Son Güncelleme:/

Diyarbakır'da polisten 'evde kal' uyarıları

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Diyarbakır'da polisten 'evde kal' uyarıları
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DİYARBAKIR'da polisler, 'evde kal' çağrılarına uymayan vatandaşları megafonla uyarırken, sosyal mesafe kuralına uymalarını istedi.

İzin belgesiz araç giriş ve çıkışlarına izin verilmeyen Diyarbakır'da, koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutuluyor. Polis ekipleri de zırhlı araçlarla kent genelinde dolaşarak megafonlarla vatandaşlardan evden çıkmamalarını istiyor. Ekiplerin, sosyal mesafe kuralına uymalarını da istediği vatandaşlardan bazılarının ise maskesiz dolaştığı görülüyor.

Öte yandan, PTT şubelerinden polisler eşliğinde görevliler tarafından teslim alınan sosyal yardım paraları da vatandaşlara evlerinde teslim ediliyor. Yenişehir PTT şubesinde engelli ve işsizlik ödemelerini almak isteyenler ise güvenlik görevlilerince sosyal mesafe kuralına göre sıraya girip, işlemlerini yapmaya devam ediyor.​

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