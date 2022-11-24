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Diyarbakır’da polisleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var

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#Diyarbakır#Polis Otobüsü#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Kasım 24, 2022 20:36

Diyarbakır’da taziye dönüşünde içerisinde çarşı mahalle bekçileri ve polislerin olduğu otobüsün devrilmesi sonucu 11 güvenlik görevlisi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaza, akşam saatlerinde Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Dar Köprü Mevkisinde meydana geldi. Taziye nedeniyle aralarında çarşı mahalle bekçileri ile polislerin olduğu 11 güvenlik görevlisi otobüsle kent merkezine gitti. Buradaki törene katılan 11 güvenlik görevlisi, ilçeye dönmek üzere plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otobüsle yola çıktı.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11 güvenlik görevlisi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ilçeye giderek, yaralılar hakkında bilgi aldı.  

Diyarbakır’da polisleri taşıyan otobüs devrildi: Yaralılar var

 

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#Diyarbakır#Polis Otobüsü#Kaza

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