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Diyarbakır'da 'polis şiddeti' iddiasına Valilikten soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Polis Şiddeti#Diyarbakır Valiliği
Diyarbakırda polis şiddeti iddiasına Valilikten soruşturma
Oluşturulma Tarihi: Ocak 03, 2023 02:06

Diyarbakır Valiliği, 'polis şiddeti' başlığıyla bazı sosyal medya hesaplarında yayınlanan görüntülere ilişkin yaptığı açıklamada, şüphelinin arka cebindeki bıçağın alınması sırasında mukavemet göstermesi üzerine, bir kolluk görevlisinin parmağının kesildiği ve şüphelinin etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personelin açığa alındığı bildirildi.

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Diyarbakır’da 'polis şiddeti' başlığıyla bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde yayınlanan görüntüler üzerine Valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada, 14 Aralık 2022’de saat 18.00 sıralarında Bağlar ilçesindeki ‘Narko Alan’ uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan E.E.’nin yapılan kaba üst aramasında, pantolonunun arka cebinde bıçak olduğu anlaşıldığı, bıçağın ele geçirilmeye çalışıldığı sırada, E.E.’nin kolluk görevlilerine saldırgan tavırlar göstererek mukavemette bulunduğu belirtilerek, bir kolluk görevlisinin parmağının kesildiği, E.E.’nin kademeli olarak zor kullanılmak suretiyle etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada orantısız güç kullandığı belirlenen 2 personelin de açığa alınarak hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 

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#Diyarbakır#Polis Şiddeti#Diyarbakır Valiliği

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