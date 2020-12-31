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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 13:01 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da polis kamera kayıtlarını 10 farklı açıdan izledi, teyp hırsızlarını yakaladı

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Diyarbakır'da polis kamera kayıtlarını 10 farklı açıdan izledi, teyp hırsızlarını yakaladı
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Diyarbakır'da, araçlardan teypleri çalan 2 şüpheli, polis ekiplerince 10 farklı açıdan izlenen güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

Olay, 27 Aralık'ta, Bağlar ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki araçlardan teyplerin çalındığı ihbarıyla harekete geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri, 10 farklı açıdan güvenlik kamerası görüntülerini izledi. Kayıtlardan, hırsızlık şüphelilerinin H.Y. ve M.Y. olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y. ve M.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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