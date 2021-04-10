MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da, Polis Haftası kutlandı
GeriGündem Diyarbakır'da, Polis Haftası kutlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 10.04.2021 - 12:55 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da, Polis Haftası kutlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da, Polis Haftası kutlandı

DİYARBAKIR'da, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176'ncı yıl dönümü ve Polis Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Diyarbakırda, Polis Haftası kutlandı
Valilik binası karşısındaki Anıt Park'ta düzenlenen törene, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Ali Gaffar Okan Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akif Akdere ve polis memurları katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajının okunmasıyla son buldu. Ardından İl Emniyet Müdürü Yaman, beraberindeki polis memurlarıyla Vali Münir Karaloğlu'nu makamında ziyaret etti.
Diyarbakırda, Polis Haftası kutlandı

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi