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DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 08.06.2020 - 10:42,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da PKK'nın lav silahı ve uyuşturucu ele geçirildi

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Diyarbakır'da PKK'nın lav silahı ve uyuşturucu ele geçirildi
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DİYARBAKIR'ın Hazro ve Lice ilçeleri kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesi Çavundur, Dolunay ve Yalaza Mahallelesi ile Hazro ilçesi Çitlibahçe Mahallesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Şehit Jandarma Er Nusret Akar' operasyonu tamamlandı.

Operasyon kapsamında 110 kilogram esrar ve 330 bin 603 kök kenevir ile lav silahı, ruhsatsız tabanca, 269 fişek, 17 şarjör, 4 keskin nişancı tüfeği kütüklüğü, 200 metre elektrik kablosu, 2 pil şarj cihazı, 200 metre streç naylon, 39 fanila ve terörist kıyafetleri ele geçirildi.

Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğerleri imha edildi.

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