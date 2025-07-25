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Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama; 7 yaralı

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#Diyarbakır#Petrol Sondajı#TPAO
Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama; 7 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2025 05:01

Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda meydana gelen patlamada 2’si ağır 7 işçi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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Diyarbakır- Batman karayolu üzerinde bulunan TPAO’ya ait Üçtepe-1 sondaj kuyusunda, gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından tesiste yangın çıkarken, 7 işçi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yangın ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre patlamanın gaz sıkışması sonucu meydana geldiği belirtildi. 
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Diyarbakır’da petrol sondaj kuyusunda patlama; 7 yaralı

 

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#Diyarbakır#Petrol Sondajı#TPAO

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