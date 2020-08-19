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Burak EMEK/DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 19.08.2020 - 10:23,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! Yasak ama...

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Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntüler! Yasak ama...
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Diyarbakır'da koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanmasına rağmen oluşturulan düğün konvoyu kırmızı ışıkta durdu, konvoya katılanlar araçlarından inip halay çekti.

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  • Diyarbakırda yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturup kırmızı ışıkta halay çektiler
  • Diyarbakırda yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturup kırmızı ışıkta halay çektiler
  • Diyarbakırda yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturup kırmızı ışıkta halay çektiler
  • Diyarbakırda yasağa rağmen düğün konvoyu oluşturup kırmızı ışıkta halay çektiler
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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka sayısında en çok artış yaşanan 5 ilden biri olarak açıkladığı Diyarbakır'da alınan tedbirler kapsamında düğün konvoyları yasaklandı. Yasağa rağmen dün akşam Kayapınar ilçesindeki Diclekent Bulvarı'ndan düğün konvoyu geçti.

Trafik lambalarında kırmızı ışık yanması üzerine duran konvoydaki araçlardan inenler, müzik eşliğinde halay çekti. Trafik lambasının yeşil ışığa dönmesiyle panik yaşayan grup, hareket eden otomobillere binerek uzaklaştı. Bu sırada konvoydaki araçlardan inen 2 kişi ise yol ortasında kaldı. İkili bir süre yürüdükten sonra konvoya katılırken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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