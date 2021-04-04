Diyarbakır'da 'pes' dedirten görüntü! Yasak dinlemediler, düğün yaptılar

Koronavirüs vaka sayısında artış yaşanan Diyarbakır'da, ilkbaharın gelmesiyle mahalle düğünleri de yapılmaya başlandı. Silvan ilçesine bağlı kırsal Altınkum Mahallesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde yapılan düğünde bir araya gelen onlarca kişi, maskesiz ve sosyal mesafesiz halay çekti. Sosyal mesafe ve tedbirlerin uygulanmadığı düğünde çekilen halay, davetliler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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