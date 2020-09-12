MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da patlayıcının ele geçirildiği terör operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
GeriGündem Diyarbakır'da patlayıcının ele geçirildiği terör operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
DİYARBAKIR (AA)
Haber Giriş: 12.09.2020 - 09:34 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da patlayıcının ele geçirildiği terör operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Diyarbakır'da patlayıcının ele geçirildiği terör operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı
Abone Olgoogle-news

Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda 1 kilo 635 gram patlayıcı ele geçirildi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik etkin çalışma yürütüldüğü bildirildi.

"Terör örgütüyle ilgili ihbarın değerlendirilmesi neticesinde Ergani ilçesinde iki kişi ile eyleme geçirilmeye hazır vaziyette yangın tüpüne gizlenmiş 1 kilo 635 gram PETN (patlayıcı madde) ve patlayıcı düzenekleri ele geçirildi." ifadesine yer verilen açıklamada, yakalanan F.K. ve K.A'nın çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandıkları belirtildi.

Açıklamada, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların aralıksız ve kararlı biçimde, vatandaşların güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşlarıyla iş birliği içinde sürdürüleceği vurgulandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle