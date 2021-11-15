Diyarbakır'da parçalanmış bulunan ceset, kayıp Mehmet'e aitmiş

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Avrupanın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı Bugün kapıya dayandılar...Avrupa'nın korktuğu oldu, durum kontrolden çıktı! Bugün kapıya dayandılar...#Belarus
Bitcoinin en büyük sırrı çözülüyor Satoshi Nakamotonun kim olduğu ortaya çıkıyorBitcoin'in en büyük sırrı çözülüyor! Satoshi Nakamoto'nun kim olduğu ortaya çıkıyor#Bitcoin
Birçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkatBirçok fenomen arka arkaya paylaşıyor... Sosyal medyada bu tuzağa dikkat!#Alışveriş Festivali
İşte o canavarın evi Fotoğraflara DHA ulaştı...İşte o canavarın evi! Fotoğraflara DHA ulaştı...#Samuray Kılıcı
AK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Çelik’ten önemli açıklamalar#AK PARTİ
Devlet Bahçeli’den talimat Herkes Müslüme için seferber olduDevlet Bahçeli’den talimat! Herkes Müslüme için seferber oldu#Müslüme Yağal
Teröristin çimantosu Lafargedan O tüneller görüntülendiTeröristin çimantosu Lafarge'dan! O tüneller görüntülendi#Lafarge
Borsa İstanbula BBVA dopingi Haftaya tarihi rekorla başladıBorsa İstanbul'a 'BBVA' dopingi! Haftaya tarihi rekorla başladı#BORSA İstanbul
Enerji devinden flaş karar İsim değiştirip tamamen İngiliz oluyorEnerji devinden flaş karar! İsim değiştirip tamamen İngiliz oluyor#Royal Dutch Shell
İngilterede kahreden rapor... Akılalmaz gerçek açığa çıktı... Ambulansın içinde öldülerİngiltere'de kahreden rapor... Akılalmaz gerçek açığa çıktı... Ambulansın içinde öldüler! #İngiltere
Fenerbahçeden ayrılışı olay olmuştu Almanyada kayıp aranıyor...Fenerbahçe'den ayrılışı olay olmuştu! Almanya'da kayıp aranıyor...#Ömer Faruk Beyaz
Kovid testleri neden negatif çıkıyor Gizem çözüldü...Kovid testleri neden negatif çıkıyor? Gizem çözüldü...#Koronavirüs
Ünlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdiÜnlü modelin en acı günü: Son duasını bile ettirdi#Natalia Vodianova
ABDde inanılmaz anlar... Tek başına görünce şoke oldularABD'de inanılmaz anlar... Tek başına görünce şoke oldular!#ABD
Gezegenin balinalara çok ihtiyacı var Peki biz ne yaptıkGezegenin balinalara çok ihtiyacı var! Peki biz ne yaptık?#İklim Krizi
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır'da parçalanmış bulunan ceset, kayıp Mehmet'e aitmiş

#DİYARBAKIR#Cinayet#Polis
Diyarbakırda parçalanmış bulunan ceset, kayıp Mehmete aitmiş

DİYARBAKIR’ın Bismil ilçesinde, hayvanlar tarafından parçalanmış bulunan cansız bedenin, 22 Ekim’de ailesinin kayıp ilanı verdiği Mehmet Beraat Kağanarslan’a (26) ait olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Tatlıçayır köyü mevkisinde köylüler, vücudunun bir kısmı hayvanlar tarafından parçalanmış erkek cesedi buldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede, vücut bütünlüğü bozulmuş ve ismi öğrenilmeyen erkeğin 15- 20 gündür arazide olduğu belirlendi. Ceset, incelemenin ardından otopsi için ambulansla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kimlik tespiti için kayıp kişilerin ailelerinden DNA örnekleri alındı. Malatya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan DNA eşleştirmesi sonucu cansız bedenin, 22 Ekim’de ailesi tarafından kayıp ilanı verilen Mehmet Beraat Kağanarslan’a ait olduğu saptandı. Ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu’ndan alınan Kağanarslan’ın cenazesi, Hazro ilçesinde toprağa verildi. Jandarmanın, Mehmet Beraat Kağanarslan’ın ölümüyle ilgili soruşturması sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DİYARBAKIR#Cinayet#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz