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Diyarbakır'da otomobilin çarptığı 21 aylık Celal'den acı haber

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#Diyarbakır#Bismil#Trafik Kazası
Diyarbakırda otomobilin çarptığı 21 aylık Celalden acı haber
Oluşturulma Tarihi: Mart 31, 2025 11:12

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde otomobilin çarptığı 21 aylık Celal Aydemir, hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, dün sabah saatlerinde Bismil ilçesi kırsal Üçtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi ile birlikte bayram ziyareti için mahalleye gelen 21 aylık Celal Aydemir, iddiaya göre otomobilden inerek arka tarafa doğru geçti. Bu sırada sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, Celal bebeğe çarptı. Celal bebek ağır yaralanırken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Celal bebek, hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Celal bebeğin cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından kırsal Üçtepe Mahallesi'nde aile kabristanında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Diyarbakır#Bismil#Trafik Kazası

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