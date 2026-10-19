Diyarbakır'da otomobilin bagajına giren yılanı esnaf çıkardı

Hüseyin İÇLİ/DİYARBAKIR, (DHA)
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 15:05
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde bir otomobilin bagajına yılan girdi. Esnaf tarafından bagajdan çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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Olay, sabah saatlerinde Çermik ilçesi Tepe Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen bir otomobilin bagaj kısmına yılan girdi. Durumu fark eden araç sahibi, çevredeki esnaftan yardım istedi.
Esnafın müdahalesiyle otomobilin bagajından çıkarılan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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