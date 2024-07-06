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Diyarbakır'da otomobile uzun namlulu silahlarla saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti

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#Diyarbakır#Otomobil#Silahlı Saldırı
Diyarbakırda otomobile uzun namlulu silahlarla saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 06, 2024 12:53

Diyarbakır- Bingöl kara yolunda dün seyir halindeki otomobile, başka bir araçtan uzun namlulu silahlarla açılan ateşle yaralanan 6 kişiden Hebun Fahrioğlu ile Reşit Akyol, tedavi gördükleri hastanede yaşamını yitirdi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Diyarbakır- Bingöl kara yolunun 28’inci kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki 07 AUD 321 plakalı otomobile, plakası belirlenemeyen bir otomobilden kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Olayda, otomobilde bulunan 1’i çocuk, 1’i kadın, toplam 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Hebun Fahrioğlu ve Reşit Akyol, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Akyol ve Fahrioğlu’nun cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Tedavileri süren yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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#Diyarbakır#Otomobil#Silahlı Saldırı

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