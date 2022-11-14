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Diyarbakır’da otomobilde, başka bir araçtan açılan ateşte yaşamını yitirdi

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#DİYARBAKIR#Polis#Cinayet
Diyarbakır’da otomobilde, başka bir araçtan açılan ateşte yaşamını yitirdi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 14, 2022 17:38

Diyarbakır’da otomobilden inerken başka bir araçtan silahla açılan ateşte yaralanan İsmail Üçok (47), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Polis, şüphelilerin yakalanması için olayın yaşandığı Kırklar Dağı çevresinde ve Hevsel Bahçeleri’nde operasyon başlattı.

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Olay, Sur ilçesindeki Kırklar Dağı’nda meydana geldi. İsmail Üçok, 3 arkadaşıyla çay içmek için 21 ACH 293 plakalı otomobille Kırklar Dağı’na çıktı. Grup otomobilden inmek üzereyken, bu sırada arkadan gelen otomobilden inen kişi veya kişiler tarafından silahla ateş açıldı. İsmail Üçok, vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Üçok, kurtarılamadı. İsmail Üçok'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay yerinde çok sayıda kovan bulan polis ekipleri, saldırı sırasında Üçok’un yanında bulunan 3 arkadaşını ifadelerine başvurmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürdü.

polis, olayın ardından Kırklar Dağı ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Hevsel Bahçeleri’nde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

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#DİYARBAKIR#Polis#Cinayet

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