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Burak EMEK/ DİYARBAKIR (DHA)
Haber Giriş: 21.06.2020 - 19:31,Son Güncelleme:

Diyarbakır'da ortalık karıştı! 2 kişi yaralandı, gözaltılar var

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Diyarbakır'da ortalık karıştı! 2 kişi yaralandı, gözaltılar var
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Diyarbakır'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavga polisin biber gazı ile yaptığı müdahaleyle sonlandırıldı. Tarafların caddede tekme, tokat ve bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralanırken, 2'si kadın 7 kişi gözaltına alındı.

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  • Diyarbakırda bıçaklı kavga
  • Diyarbakırda bıçaklı kavga
  • Diyarbakırda bıçaklı kavga
  • Diyarbakırda bıçaklı kavga
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kavga, akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesindeki Yaşar Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Caddede karşılayan iki grup bilinmeyen nedenle tartıştı. Tarafların yakınlarının da katıldığı tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Birbirine tekme- tokat vuran ve bıçak da kullanılan tarafları ayırmak için ihbarla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince biber gazı kullandı. Güçlükle ayrılan taraflardan 2'si yaralanırken, 2'si kadın 7 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

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