Gündem Haberleri

Diyarbakır'da okulda kaydedilen bayrak görüntüsü beğeni topladı: Öğrenciden alkışlanacak hareket

Diyarbakır’da bir öğrenci, öğretmenlerin farkındalık amacıyla katlayarak fileye astığı Türk bayrağını fark edince düzelterek yeniden açtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sur ilçesindeki Sur Alpaslan İmam Hatip Ortaokulu’nda meydana geldi. Okulda görevli 3 öğretmen, öğrencilerin farkındalığını artırmak amacıyla okul koridorundaki koruma filesine Türk bayrağını katlayarak astı.

Ders zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkan 5’inci sınıf öğrencisi Kübra Temiz, arkadaşıyla birlikte koridorda yürüdüğü sırada katlanmış haldeki Türk bayrağını fark etti. Temiz, ardından bayrağı düzgün şekilde açtı.

O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Temiz'in bu davranışı takdir topladı. 

