Gündem Haberleri

Diyarbakır’da okulda cıva paniği! 14 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır’da okulda cıva paniği 14 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2026 13:21

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesindeki İnönü Ortaokulu'nda sınıfta yere cıva döküldü. Sınıftaki 14 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan İnönü Ortaokulu'ndaki 7'nci sınıfta meydana geldi. İddiaya göre; bir öğrencinin dışarıdan sınıfa getirdiği cıva yere döküldü. Bir süre sonra bazı öğrencilerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri oluştu. Öğretmenlerin ihbarıyla okula sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sınıf tedbir amaçlı boşaltılırken, 14 öğrenci ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır’da okulda cıva paniği 14 öğrenci, zehirlenme şüphesi ile hastaneye kaldırıldı

Öğrencilerin hastanedeki tedavisi sürerken; AFAD ekipleri, sınıfta inceleme yaparak dökülen maddenin güvenli şekilde toplanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

