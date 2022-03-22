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Diyarbakır'da öğretmen-veli kavgası

#DİYARBAKIR#Okul#Öğretmen

Diyarbakır'da çocuğuyla okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş.'yi koridorda yumrukladı. Öğretmenin de karşılık verdiği kavga, kameraya yansıdı.

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Olay, dün öğle saatlerinde, Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuştu. A.K., çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı. H.Ş. de A.K.'ye karşılık verdi.

Koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi. İhbarla adrese gelen polis ekipleri, A.K. ile H.Ş.'yi emniyete götürdü. İfadeleri alınan taraflar, birbirinden şikayetçi olmadı. Okul koridorundaki kavga anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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#DİYARBAKIR#Okul#Öğretmen

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