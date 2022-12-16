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Diyarbakır'da 'ofsayt' operasyonu! Yasa dışı bahis oynatan 12 kişi tutuklandı

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#Diyarbakır#Yasa Dışı Bahis#Tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2022 19:29

Diyarbakır'da, yasa dışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen 'ofsayt' operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si tutuklandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'da yasa dışı bahis siteleri üzerinden belirli bir komisyon karşılığında yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takip gerçekleştirdi. Tespit edilen 13 şüphelinin ev ve iş yerlerine operasyon düzenlendi. 'Ofsayt' adı verilen operasyonda 13 şüpheli de yakalanarak, gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca, şüphelilere ait yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 3 lüks marka araca, evlerindeki gizli bölmelerde bulunan kasa içerisinde bulunan paraya da el konuldu. Çok sayıda dijital materyal ile banka ve kredi kartı da geçirildi.

Diyarbakırda ofsayt operasyonu Yasa dışı bahis oynatan 12 kişi tutuklandı

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PARAYI AKLAMAK İÇİN PARAVAN ŞİRKETLER KURMUŞLAR

Şüphelilerin yasa dışı bahisten elde edilen paraların aklanması için paravan şirketler kurduğu tespit edilirken, paraların başkalarına ait hesaplara ve kripto cüzdanlara aktarıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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#Diyarbakır#Yasa Dışı Bahis#Tutuklama

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