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HaberlerGündem HaberleriDiyarbakır'da, nevruz kutlamasında gözaltına alınan 81 kişiden 68'i serbest
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Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2021 - 10:17 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da, nevruz kutlamasında gözaltına alınan 81 kişiden 68'i serbest

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Diyarbakır'da, nevruz kutlamasında gözaltına alınan 81 kişiden 68'i serbest

DİYARBAKIR'da, dün nevruz kutlamaları sırasında gözaltına alınan 81 kişiden 68'i, ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kentte dün HDP'nin düzenlediği nevruz kutlamaları sırasında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Nevruz Parkı'nda kurulun arama noktalarında, terör örgütü PKK ile diğer terörist grupların faaliyetlerini önlemek ve muhtemel eylemlerin önüne geçmek için güvenlik önlemleri alındı. Arama noktalarında, aralarında 18 yaşından küçük olanların da bulunduğu 81 şüpheli, gözaltına alındı. Sorguları tamamlanan 50 kişi, serbest bırakılırken, 18 çocuk ise ailelerine teslim edildi. Emniyetteki 13 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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