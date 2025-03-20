Diyarbakır’da Nevruz kutlamaları için hazırlık... 3 ton odun yakılacak, 10 bin polis görev yapacak

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Diyarbakır’da 21 Mart’ta düzenlenecek nevruz kutlamaları Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda gerçekleştirilecek. DEM Parti öncülüğünde yapılacak kutlamalarda 3 ton odunun yakılacağı öğrenilirken, 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerler kurulacak. Yaklaşık 10 bin polisin görev yapacağı alana gelenler, 6 ana giriş kapısında oluşturulacak 3 kademeli arama noktasından geçerek içeri alınacak. Nevruz Park alanına çıkan Kamışlo Bulvarı, Nevruz ve Evrim Alataş caddelerine bariyerler bırakıldı.

SAHNEYE GİRİLMEMESİ İÇİN 3 METRELİK TEL ÖRGÜ

Zırhlı araçların da konuşlandırılacağı alanda, geçen yıl birçok görevlinin atılan taşlardan yaralandığı olayların tekrar yaşanmaması adına görevlilerin dışında kimsenin girmemesi için sahnenin önüne geçen yıl 4 metrelik tel örgü konulurken, bu yıl ise 3 metre tel konuldu. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya da alana gelerek yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

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VALİLİK GÜZERGAHLARI AÇIKLADI

Valilikten yapılan açıklamada da bazı yolların 20 Mart saat 12.00 itibarıyla araç trafiğine kapatılacağı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“20.03.2025 tarihinde saat 12:00 itibari ile Kamışlo Bulvarı (TÜVTÜRK Kavşak- Fidanlık Kavşak Arası), Nevruz Caddesi (Siverek Caddesi ile 1175. Sokak-Nevruz Caddesi Kesişimi Arası), Evrim Alataş Caddesi (Aram Tigram Caddesi ile Molla Gürani Caddesi Arası), Yenihal 2 Caddesi (Kamışlo Bulvarı ile 1192. Sokak- Yenihal 2 Caddesi Kesişimi Arası), 1156. Sokak (Nevruz Caddesi - Aram Tigran Bulvarı Arası), 1024, 1193, 1191, 1142, 1149, 1149/1, 1145. sokaklardan ve belirtilen caddelerden Kamışlo Bulvarı’na katılım noktaları araç trafiğine kapatılacaktır.

Belirtilen güzergahlarda araç parklanmasına müsaade edilmeyecek olup, güzergahlar üzerinde parklanma yapan araçlar çekici marifeti ile otoparka çekilecektir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için araçlarını uygun bir alana park etmesi gerekmektedir. Alternatif güzergah olarak, sürücülerin Yenihal 2 Caddesi (1192. Sokak Kesişiminden Sonrası), 1024, 1193, 1191, 1142, 1149, 1149/1, 1145. sokaklardan ve belirtilen caddeden Orhan Doğan Caddesi ve Çevlik Caddesi istikametini, Siverek Caddesi ve Aram Tigram Caddesi’ni kullanmaları gerekmektedir.”