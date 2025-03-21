Diyarbakır'da nevruz kutlamaları: 3 ton odun, ateşe verildi

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DEM Parti öncülüğünde, 'Özgürlük için demokratik toplum' sloganı ile Bağlar ilçesindeki Nevruz Parkı'nda nevruz kutlamaları başladı. Kutlamalara DEM Parti eş genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Fransa, İrlanda, Çekya, Irak, Tunus gibi ülkelerden yabancı davetliler katıldı. Nevruz alanı helikopterle havadan izlenirken, çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Alanda olası bir olumsuzluğa karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletilirken, parka çakmak, kalem ve parfüm gibi malzemelerin sokulmasına izin verilmedi.

3 TON ODUN ATEŞE VERİLDİ

Yaklaşık 10 bin polisin görev aldığı 136 bin metrekarelik alanda toplam uzunluğu 10 kilometreyi bulan bariyerlerle çevrili alana gelenler, 6 ana giriş kapısından 3 kademeli arama noktasından geçirilerek içeri alındı. Kurulan platformdan müzik yayınları yapılırken, toplananlar da alanda halay çekmeye başladı. Alanda kurulan bölümde istiflenen yaklaşık 3 ton odun, ateşe verildi. Nevruz kutlamalarına Diyarbakır kent merkezinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de yoğun katılımların olduğu görüldü.

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ÖZEL ÖZEL'İN MESAJI OKUNDU

Nevruz kutlamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in mesajı okundu. Özel, mesajında, "Sevgili Diyarbakırlılar, değerli kardeşlerim. Bir yandan zalim dehaklarla mücadele ederken, bir yandan da baharın müjdecisi nevruzu kutluyoruz. Bu topraklar, farklı kültürlerin, dillerin ve inançların bir arada kardeşçe yaşadığı, dayanışmanın ve umudun yeşerdiği kadim topraklardır. Hiçbir zalim, hiçbir dehak kardeşliğimizi bozamadı, bozamayacak. Bizler, farklılıklarımızın harmanlanmasıyla oluşmuş zenginliğin farkında olarak, kimsenin kendini dışlanmış hissetmediği, herkesin eşit haklarla, barış içinde yaşadığı bir ülke için mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Demokrasiye, adalete ve özgürlüğe olan inancımızla, herkesin eşit yurttaşlık temelinde bir arada yaşadığı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Nevruzun sıcaklığı, tıpkı bugün yakılan ateş gibi yüreklerimizi aydınlatsın ve geleceğe dair umutlarımızı büyütsün. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm Diyarbakırlı kardeşlerimin Nevruz'unu kutluyor, bu baharın barışa, kardeşliğe ve demokrasiye vesile olmasını diliyorum. Nevruz piroz be" ifadelerine yer verdi.

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Diğer yandan İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, alanda alınan güvenlik önlemlerini yerinde inceledi.