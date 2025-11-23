Diyarbakır'da narkotik operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Haberin Devamı

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda;

470 kg Skunk ve

85 kg Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

Operasyonumuzda; 14'ü Uyuşturucu Trafiğinin Yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık.

Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde;

1 Helikopter,

190 Personel,

1 TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik.

Emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.