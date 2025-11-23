Diyarbakır'da narkotik operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:
Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda;
470 kg Skunk ve
85 kg Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.
Operasyonumuzda; 14'ü Uyuşturucu Trafiğinin Yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık.
Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde;
1 Helikopter,
190 Personel,
1 TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik.
Emeği geçenleri tebrik ediyorum.
Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.