Diyarbakır'da narkotik operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

#Narkotik#Ali Yerlikaya#Diyarbakır
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 16:30

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da gerçekleşen narkotik operasyonunda 14'ü uyuşturucu trafiğinin yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Diyarbakır'da, Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonumuzda;

470 kg Skunk ve

85 kg Esrar uyuşturucu maddesi ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik.

Operasyonumuzda; 14'ü Uyuşturucu Trafiğinin Yöneticisi olmak üzere toplam 25 şüpheliyi yakaladık. 

Diyarbakırda narkotik operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

Diyarbakır ve Lice Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma İstihbarat Başkanlığı, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımız koordinesinde; Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Lice ilçesinde;

1 Helikopter,

190 Personel,

1 TB-2 İHA desteğiyle operasyon düzenledik. 

Emeği geçenleri tebrik ediyorum. 

Uyuşturucu, İnsanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle; ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz.

Diyarbakırda narkotik operasyonu: 25 şüpheli yakalandı

