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Gündem
DHA
Haber Giriş: 12.05.2021 - 13:48 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu

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Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu

DİYARBAKIR'ın Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında; piyade tüfeği, 3 el bombası, 162 kilo toz esrar, 681 bin 300 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

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