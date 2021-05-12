Diyarbakır'da, narko-terörizmle mücadele operasyonu

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Lice kırsalında gerçekleştirilen narko-terörizmle mücadele operasyonu kapsamında; piyade tüfeği, 3 el bombası, 162 kilo toz esrar, 681 bin 300 kök kenevir bitkisi ve çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 3 şüpheli yakalanmıştır" denildi.

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