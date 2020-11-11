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DİYARBAKIR, (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 11:38 | Son Güncelleme:

Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 835 kilo esrar ele geçirildi

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Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 835 kilo esrar ele geçirildi
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DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda, 835 kilo esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'da jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor. Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Lice ilçesindeki Konuklu Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi. 

Güvenlik güçlerince, 9 farklı noktada yapılan aramada 835 kilo esrar, 8 bin kök Hint keneviri, tabanca, şarjör ve 15 mermi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, Hint kenevirleri numune alınmasının ardından imha edildi.

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