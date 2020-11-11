Diyarbakır'da narko-terör operasyonu: 835 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da jandarma komando, polis özel harekat ve güvenlik korucusu timlerinden oluşan 1495 kişilik personelin görev aldığı 'Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu' devam ediyor. Terör örgütü PKK ile yasa dışı uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma kapsamında Lice ilçesindeki Konuklu Mahallesi kırsalında operasyon düzenlendi.



Güvenlik güçlerince, 9 farklı noktada yapılan aramada 835 kilo esrar, 8 bin kök Hint keneviri, tabanca, şarjör ve 15 mermi ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.



Ele geçirilen esrar koruma altına alınırken, Hint kenevirleri numune alınmasının ardından imha edildi.