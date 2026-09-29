×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Diyarbakır’da motosikletli saldırganlar iş yerini kurşunladı: O anlar saniye saniye kaydedildi

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Motosikletli Saldırı#Silahlı Olay
Diyarbakır’da motosikletli saldırganlar iş yerini kurşunladı: O anlar saniye saniye kaydedildi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 17:47

Diyarbakır'da motosikletle gelerek bir iş yerine silahlı saldırı düzenlediği güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, polis ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, 24 Eylül’de, Nevruz Parkı yakınlarındaki iş yerinde meydana geldi. Motosikletle iş yerinin önüne gelen 2 şüpheliden arkada oturan, araçtan inip iş yerine tabancayla birkaç el ateş etti. Şüpheliler, daha sonra motosikletle bölgeden uzaklaştı. Saldırı anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Diyarbakır’da motosikletli saldırganlar iş yerini kurşunladı: O anlar saniye saniye kaydedildi

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Gözden KaçmasınBalkondan düşüp yaralanan Aylin Gülerden şoke eden suçlama: Eşim bacaklarımdan tutup attıBalkondan düşüp yaralanan Aylin Güler'den şoke eden suçlama: Eşim bacaklarımdan tutup attıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Diyarbakır#Motosikletli Saldırı#Silahlı Olay

BAKMADAN GEÇME!