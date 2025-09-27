Diyarbakır'da minibüs otobüse çarptı: 15 yaralı

Haberin Devamı

Kaza, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Elazığ kara yolundaki Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, durakta bekleyen 21 BS 833 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ise hamile olduğu belirtildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.