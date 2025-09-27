×
Diyarbakır'da minibüs otobüse çarptı: 15 yaralı

#Diyarbakır#Minibüs Kazası#Otobüs Kazası
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2025 15:14

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, şehir içi minibüsün durakta bekleyen otobüse arkadan çarptığı kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Yenişehir ilçesi Elazığ kara yolundaki Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Şoförünün ismi öğrenilmeyen 21 HO 1055 plakalı şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, durakta bekleyen 21 BS 833 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Kazada, ilk belirlemelere göre aralarında çocukların da olduğu 15 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin ise hamile olduğu belirtildi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılıp tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

