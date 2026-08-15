Nişan yolunda feci kaza! Diyarbakır'da minibüs devrildi: 7 kişi hayatını kaybetti

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Lice-Kulp kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 41 AFM 446 plakalı minibüs, kırsal Karahasan Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

7 CAN KAYBI, 9 YARALI

Kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

NİŞAN TÖRENİNE GİDİYORLARDI

Minibüsteki yolcuların Diyarbakır'dan Muş'a nişan törenine gitmek için yola çıktıkları öğrenildi. Valilikten yapılan açıklamada, saat 09.00 sıralarında, Lice ilçesi Karahasan Mahallesi Heylo mezrasında trafik kazasının meydana geldiği belirtildi.

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VALİ ZORLUOĞLU, YARALILARI HASTANEDE ZİYARET ETTİ

Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Lice ilçesinde 7 kişinin öldüğü kazada yaralananları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Zorluoğlu, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirterek, “Bu sabah saat 09.00 sıralarında Lice ilçemizin Karahasan Mahallesi’nde içerisinde şoförüyle birlikte 18 kişinin bulunduğu ve bir nişan organizasyonu için Muş iline seyahat etmekte olduklarını öğrendiğimiz minibüs kaza yapmıştır. Tek taraflı bir trafik kazası gerçekleşmiştir. İlk bilgilere göre minibüsün tekerinin patladığı ve takla atarak şarampole yattığı şeklinde ilgili kolluk kuvvetlerimiz bilgi vermiştir. Kaza neticesinde maalesef 2’si olay yerinde, 5’i de kaldırıldıkları sağlık kurumlarında olmak üzere 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınlarına ve Diyarbakırlı hemşehrilerimize de başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Tabii kazada yaralanan vatandaşlarımız da oldu. Şu anda 3 hastanemizde; Dicle Üniversitesi, Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde toplam 9 yaralımız var. 9 yaralıdan 2’sinin durumu da tıbben ağır sayılabilecek bir durumdadır. Diğer 7 yaralımızın durumları da nispeten orta ve hafif derecede yaralı olarak kayıtlara girdi. Yaralı vatandaşlarımızın tedavileri yoğun bakım ünitelerinde ve normal servislerde devam ediyor. İnşallah şifayla hepsi hastanelerimizden taburcu olurlar. Kendilerine geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz. Kazayla ilgili olarak elbette gerekli adli soruşturma tamamlandı, titiz bir çalışma yapılıyor. Sebebi ve diğer hususlar da inşallah bu soruşturma neticesinde ortaya çıkacaktır. Tekrar tüm vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum” dedi.

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