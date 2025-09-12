×
Diyarbakır'da mezarlıkta şoke eden manzara! 'Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz'

Güncelleme Tarihi:

#Diyarbakır#Mezarlık#BÜYÜ
Diyarbakırda mezarlıkta şoke eden manzara Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 10:32

Diyarbakır'da taş yapmak için mezarların etrafını kazan usta, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Kazdığı her topraktan farklı bir büyü ile karşılaşan usta, Barış Karabulut duruma tepki gösterdi. Barış Karabulut, "Büyüleri gördükten sonra imha ediyoruz. Kağıt ise yakıyoruz, tahta olsa kırıp yakıyoruz. Koyun kafası olduğu zaman parçalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Mezarlıkları büyülerle doldurdular İki kürek vurduktan sonra çıkıyor
Mezarlıkları büyülerle doldurdular İki kürek vurduktan sonra çıkıyor
Mezarlıkları büyülerle doldurdular İki kürek vurduktan sonra çıkıyor
Mezarlıkları büyülerle doldurdular İki kürek vurduktan sonra çıkıyor
Diyarbakır'da uzun yıllardır daha çok kırsal kesimlerde mezarlık yapan Barış Karabulut, hemen her kazımda gördüğü manzara karşısında ilk günkü gibi donup kalıyor. Kağıtlara çizilen kadın figürleri, kaşıklar, kuzu kafaları, kutulara yerleştirilen büyülerle karşılaşan Karabulut, bunları kırıp yakarak imha ediyor.

Diyarbakırda mezarlıkta şoke eden manzara Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz

15 yılda 100'e yakın büyü ile karşılaşan Karabulut, bu işi yapan diğer arkadaşlarının da benzer durumla karılaştığını, onların da büyüleri yakıp imha ettiğini söyledi. Karabulut şu ifadeleri kullandı: "Köylerde ve farklı bölgelerdeki mezar taşlarını yapıyoruz. Büyüleri biz mezar yaparken buluyoruz. Mezarı açarken, düzeltirken, kalıbı bağlarken, önümüze bir veya iki kürek vurduktan sonra çıkıyor zaten.

Diyarbakırda mezarlıkta şoke eden manzara Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz

"BÜYÜLERİ GÖRDÜKTEN SONRA İMHA EDİYORUZ"

Büyüleri gördükten sonra imha ediyoruz. Kağıt ise yakıyoruz, tahta olsa kırıp yakıyoruz. Koyun kafası olduğu zaman parçalıyoruz. Genellikle bunlara eski mezarlıklarda denk geliyoruz. 80'li, 90'lı 2000'li yıllarda ölenlerin mezarlarında görüyoruz genellikle. Bir de ilçelere gidip mezar yaptığımız zaman görüyoruz. Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz.

Diyarbakırda mezarlıkta şoke eden manzara Bulduklarımızı yakıp imha ediyoruz

Büyülerin neden mezara koyulduğu ile ilgili yaptığımız araştırmada, büyünün etkisinin sonsuza kadar devam etmesi nedeni ile olduğunu öğrendik. Ölüye değil diriye yapılıyor, mezara koymalarının sebebi sadece ölüme kadar devam etsin diye. Çoğunlukla kağıt var, kaşık yapan da oluyor. Bundan bir ay önce atletlerin üzerinden kesip yazmışlar ve kutuya koymuşlar. 15 yıldır bu işteyim 70-80 tane büyü buldum. Benim dışımda diğer mezarcı arkadaşlarım da buluyor. Onlar da bizim gibi yakıp imha ediyorlar"

